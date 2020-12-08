أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك -
الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا -
البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 -
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة -
فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن -
البنتاجون: توفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية ديسمبر -
الشرطة الإسبانية تنقذ 21 مهاجرًا من مستودع للملابس المستعملة -
زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كليات الأفلاج تنظم ورشة عمل لتأهيل طلابها للاختبارات عن بعد

Print
حضرها 300  طالب وعقدت بعنوان "استخدام المتصفح الآمن"

كليات الأفلاج تنظم ورشة عمل لتأهيل طلابها للاختبارات عن بعد

قامت وحدة التعليم الإلكتروني في كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالافلاج بعمل ورشة تدريبية لأبنائها الطلاب بعنوان: "استخدام المتصفح الآمن Respondus LockDown Browser للطلاب" وذلك استعدادًا للاختبارات النهائية والتي ستُقام عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وتضمنت الدورة التي حضرها 300 طالب من طلاب كليات الجامعة وقدمها الدكتور عابد الغولي إلى تعريف المتصفح الآمن وأهميته في إجراء الاختبارات عن بعد. وكذلك الأجهزة وأنظمة التشغيل اللازمة لتشغيل المتصفح الآمن، وطريقة تثبيت المتصفح الآمن، ثم تم بعد ذلك الإجابة عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا

الخطة تشمل كل الشعب الأمريكي.. الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاحات كورونا

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية