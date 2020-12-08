"العطوي" يرفض راحة اللاعبين بعد مباراة النصر .. ويفتح ملف ضمك

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فتح الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق ملف مواجهة نظيره ضمك في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ولم يمنح الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي يوم راحة للاعبين بعد مباراة النصر الدورية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2 أمس، حيث يكثف الفريق تحضيراته لبقية منافسات الموسم .

وطالب "العطوي" اللاعبين بمضاعفة الجهود من أجل الظفر بمزيدٍ من النقاط خلال المرحلة المقبلة.

وتركز التدريب على تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على ثلث الملعب.