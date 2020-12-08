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العراقية تدعو إلى سلمية المظاهرات في السليمانية

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الحكومة العراقية تدعو إلى سلمية المظاهرات في السليمانية العراقية تدعو إلى سلمية المظاهرات في السليمانية

مصراوي Masrawy

08:20 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

دعا المتحدث بأسم العراقية وزير الثقافة حسن ناظم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن تكون المظاهرات الاحتجاجية الشعبية في محافظة السليمانية سلمية ووفق الدستور العراقي.

وقال ناظم للصحفيين في مقر الحكومة إن المظاهرات مكفولة وفق الدستور العراقي ويجب أن تكون المظاهرات في كردستان سلمية.

وطالب الجميع بالحفاظ على أرواح المواطنين والأجهزة الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب شهود عيان، فأن المظاهرات الاحتجاجية الشعبية تجددت اليوم الثلاثاء في مناطق متفرقة للمطالبة بصرف الرواتب في محافظة السليمانية في أقليم كردستان العراق.

وذكر الشهود أن المظاهرات الأحتجاجية تركزت في مناطق سيد صادق وخرمال والتركية رافقها أعمال عنف ومصادمات وحرق مباني حزبية وحكومة للأحزاب الكردية ودائرة المرور حيث تصاعدت سحب الدخان.

وأوضح الشهود أن القوات الأمنية استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين حيث أسفرت الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين اليوم الى مقتل متظاهر ليرتفع أجمالي عدد قتلى المظاهرات في محافظة السليمانية خلال اليوم وأمس إلى أربعة قتلى و20 مصابًا حالة اثنين منهم خطرة.

ويطالب أهالي محافظة السليمانية بصرف مستحقات الموظفين والعاملين المتأخرة منذ أشهر أسوة باقرانهم في محافظات وسط وجنوبي البلاد.

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