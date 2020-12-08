نشر أول نتائج لتجارب لقاح كورونا في دورية علمية

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لندن - (د ب أ)

أصبحت نتائج تجربة إكلينيكية، للقاح أنتجته شركة الأدوية البريطانية السويدية متعددة الجنسيات "أسترا زينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، أول نتائج تجربة للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تنشر في دورية علمية، اليوم الثلاثاء.

وكتب العالم أندرو بولارد وفريقه في المجلة الأكاديمية "ذا لانسيت" العلمية، أن لقاح "ايه زد دي 1222" فعال بنسبة 70%، مؤكدين النتائج التي نشرتها الشركات المصنعة في نوفمبر.

وأظهرت الدراسة أن اللقاح آمن بشكل عام، حيث أصيب ثلاثة فقط من أصل 24 ألف شخص بآثار جانبية حادة على مدى ثلاثة أشهر ونصف، إلا أنها لم تؤكد مما إذا كانت الآثار الجانبية مرتبطة باللقاح أم لا.

وتعتمد فعالية اللقاح على ما إذا كان المشاركون في التجربة قد تلقوا جرعتين كاملتين، كما هو مطلوب، أو ما إذا كانوا ينتمون إلى مجموعة تلقت عن طريق الخطأ نصف جرعة فقط في التطعيم الأول.

ومع ذلك، ضمت المجموعتان عددًا محدودًا ممن تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، لذلك يصعب ادعاء فعالية اللقاح لكبار السن، المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بكورونا.

كما لم يتمكن العلماء من تأكيد المدة التي سيضمن فيها اللقاح المناعة من الفيروس.

ويعتمد اللقاح على فيروس مسبب لنزلات برد لقردة الشمبانزي تم إضعافه ويحتوي على عناصر بروتينية من القشرة الخارجية لفيروس كورونا.