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"لا تحتاج للتخزين في درجة -70".. بيونتيك وفايزر تطوران نسخة جديدة من لقاح كورونا

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"لا تحتاج للتخزين في درجة -70".. بيونتيك وفايزر تطوران نسخة جديدة من لقاح كورونا "لا تحتاج للتخزين في درجة -70".. بيونتيك وفايزر تطوران نسخة جديدة من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

08:11 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

جنيف- (د ب أ)

من المنتظر توفير لقاح كورونا المطور من شركتي بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، مستقبلاً بدون الضرورة الحالية لتخزينه في درجة حرارة 70 تحت الصفر.

وخلال مؤتمر صحفي في الاتحاد الدولي للأدوية ومقره في جنيف، قال البرت بورلا رئيس فايزر اليوم الثلاثاء: "نعمل على تطوير نسخة من أجل تجنب درجة الحرارة 70 تحت الصفر".

في الوقت نفسه، قال بورلا إن درجة الحرارة المنخفضة والمطلوبة في الوقت الراهن لا تمثل مشكلة، مشيرا إلى أن المهندسين طوروا صناديق جعلت من الممكن نقل اللقاح دون تبريد من الخارج.

وتابع بورلا أن البيانات الخاصة بما إذا كان اللقاح لا يحمي من مرض كوفيد-19 وحسب بل إنه يمنع العدوى أيضا، سيتم طرحها مطلع العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا هي أول دولة في العالم تصدر موافقة طارئة في الثاني من ديسمبر الجاري على استخدام لقاح الشركتين في أنحاء البلاد، وقد انطلقت حملة التطعيم بريطانيا اليوم، وهي أكبر حملة من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة.

ويتم تقديم طلبات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى لاستصدار تصريح باستخدام هذا اللقاح ولقاحات شركات أخرى.

وبحسب تصريحات بورلا، فإن فايزر وبيونتيك تعتزمان إنتاج 50 مليون جرعة من هذا اللقاح في العام الحالي و3ر1 مليار جرعة منه في العام المقبل، ومن غير الممكن إنتاج كمية أكبر بسبب النقص في مرافق الإنتاج.

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