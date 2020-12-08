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مدير "صحة الطائف" يفتتح مبنى إدارة الشؤون الهندسية الجديد بطريق الجنوب

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يضم 5 أجنحة و120 مكتبًا ذكيًّا لإيجاد بيئة عمل مناسبة لتقديم أفضل الخدمات

مدير

افتتح مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، أمس الاثنين، مبنى الشؤون الهندسية الجديد على طريق الجنوب الذي يتكون من دورين، ويضم كافة الإدارات التابعة للشؤون الهندسية التي تشمل إدارات المشاريع والصيانة الطبية والصيانة العامة والتجهيزات والأراضي والممتلكات.

وتفصيلًا: يضم المبنى الذي انتقلت إليه الإدارة مؤخرًا خمسة أجنحة و١٢٠ مكتبًا ذكيًّا خطوة هامة لإيجاد بيئة عمل تساعد على تقديم أفضل الخدمات بجودة أعلى ووفق ظروف تمنح الموظف القدرة على العطاء من خلال مراعاة التصاميم الداخلية للمبنى في أن تكون الإدارات على شكل أجنحة ومكاتب مفتوحة تساعد على بناء علاقات جيدة بين الموظفين والعمل كفريق عمل واحد، والشعور بالأريحية دون وجود حواجز، والقدرة على مشاركة وتبادل الآراء في مجال العمل.

مدير

مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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