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الداخلية توفر مناخًا آمنًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان ()

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الداخلية توفر مناخًا آمنًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان (فيديو) الداخلية توفر مناخًا آمنًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان ()

مصراوي Masrawy

05:22 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

إجراءات أمنية مشددة اتخذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مع انطلاق اليوم الثانى فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التى تجرى بها جولة الإعادة مع إحكام الرقابة على مراكز الاقتراع من خلال الخدمات الأمنية المتواجدة بالشوارع وأمام اللجان.

وأشاد المواطنون بمستوى التأمين بأداء مشرف يليق بمستوى الشرطة، فضلا عن تقديم يد العون لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم.

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