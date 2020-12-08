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شاهد.. حملة لإزالة مواقع بيع مواد البناء العشوائية بـ "معابدة مكة"

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ضمن جهود توفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء المنطقة

شاهد.. حملة لإزالة مواقع بيع مواد البناء العشوائية بـ

نفذت بلدية المعابدة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ومشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، حملة لإزالة الصنادق العشوائية وأماكن بيع الأسمنت والبطحاء بمنطقة المعيصم وجبل النور بمكة المكرمة.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس غيث بن حامد الشنبري، إن الحملة أسفرت عن إزالة الصنادق العشوائية والأماكن المخالفة، ومصادرة وإتلاف مواد البناء، وإيقاف الشاحنات المخالفة لأنظمة العمل، وإلزامهم بالنقل خارج النطاق السكني، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد رفع مستوى النظافة ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتوفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء المنطقة.

شاهد.. حملة لإزالة مواقع بيع مواد البناء العشوائية بـ

شاهد.. حملة لإزالة مواقع بيع مواد البناء العشوائية بـ

شاهد.. حملة لإزالة مواقع بيع مواد البناء العشوائية بـ

شاهد.. حملة لإزالة مواقع بيع مواد البناء العشوائية بـ

بلدية المعابدة الفرعية العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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