أخبار عاجلة

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة -
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة -
​ أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بحضور موسى ووالي.. "قومي المرأة" يقيم حفل تأبين لفرخندة حسن

Print
بحضور موسى ووالي.. "قومي المرأة" يقيم حفل تأبين لفرخندة حسن بحضور موسى ووالي.. "قومي المرأة" يقيم حفل تأبين لفرخندة حسن

مصراوي Masrawy

06:41 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

نظم المجلس القومي للمرأة حفل تأبين للراحلة فرخندة حسن، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الشخصيات العامة أبرزهم الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومحافظ القليوبية الأسبق عدلي حسين، والوزير الأسبق منير فخري عبد النور والنائبة أنيسة حسونة.

بدأ حفل التأبين الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى بفيلم تسجيلي عن حياة الراحلة، والذي كشفت خلاله عن أنه من ضمن تلميذاتها خلال رحلتها العلمية كل من الوزيرة غادة والي والوزيرة سحر نصر، والملكة رانيا الأردنية.

من جانبها ألقت مايا مرسى، رئيس القومي للمرأة، كلمة خلال الحفل، أكدت أن فرخندة حسن شخصية عظيمة وكبيرة وكان لها فضل كبير.

وألقت مايا مرسي رسالة نيابة عن الوزيرة فايزة أبو النجا، والتي شملت على جمل رثائية مؤثرة تنعي خلالها فرخندة حسن.

فرخندة حسن، التي وفاتها المنية في أكتوبر الماضي كانت من مواليد 1930، حصلت على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة، قسم كيمياء جيولوجيا، 1952م، ودبلوم علم النفس والتربية، عام 1953، ماجستير جيولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1966م، دكتوراه في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة، عام 1970.

وحصلت فرخندة حسن على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، 1980م، وكانت عضوا بمجلس الشعب للفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م، وعضوا بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية، وعضو بالمجلس البرلماني الأورومتوسطي، وأمين عام المجلس القومي للمرأة.

كما عينت عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وهي رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

شبكة عيون الإخبارية