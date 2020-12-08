فيضانات وارتفاع المخاطر من الانهيارات الجليدية في إيطاليا

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روما - (د ب أ)

لا يزال الخطر مرتفعًا من حدوث انهيارات أرضية وانهيارات جليدية بعد هطول مطار غزيرة وثلوج في إيطاليا مؤخرًا، كما تم وضع أجزاء من منطقة جنوب تيرول في ثاني أعلى مستوى من التحذير، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.

وتم كذلك وضع شمال شرق إيطاليا وروما في أعلى مستوى من التحذير، وفقًا لمسؤولي الطوارئ.

وأدى الخطر المستمر إلى إغلاق العديد من الطرق وإغلاق الممرات الجبلية. كما تم وقف حركة السكك الحديدية في ممر برينر بعد انهيار أرضي في بولزانو، إلا أن النفق مفتوح أمام مرور السيارات.

وفي جنوب إيطاليا، أدت الأمطار الغزيرة إلى إبلاغ خدمات الإطفاء عن آلاف المهام. كانت الفيضانات مشكلة منذ نهاية الأسبوع وأودت بحياة شخصين على الأقل حتى الآن. وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم إنقاذ 430 شخصًا من منازلهم.

وقال لوكا زايا، رئيس منطقة فينيسيا (البندقية)، إن الأضرار قد تصل إلى 500 مليون يورو.