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يستعد لصدام مع جمهوريين حول مشروع قانون الإنفاق الدفاعي

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ترامب يستعد لصدام مع جمهوريين حول مشروع قانون الإنفاق الدفاعي يستعد لصدام مع جمهوريين حول مشروع قانون الإنفاق الدفاعي

مصراوي Masrawy

06:42 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

يجري الكونجرس الأمريكي، التصويت الأول على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي اليوم الثلاثاء، الذي سيشهد احتمال حدوث صدام بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد وأعضاء من حزبه الجمهوري، حيث يهدد باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون.

وتبلغ قيمة مشروع القانون حوالي 740 مليار دولار، ويشمل تمويل الأمن القومي إلى جانب القرارات السياسة الأساسية. ويتم تمرير مشروع قانون الاعتمادات السنوية كل عام منذ الستينيات وفقًا لرؤية الحزبين.

ويهدد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) الخاص به بسبب مطالب بأن يلغي الكونجرس الحماية القانونية لشركات التكنولوجيا، حيث يخوض ترامب معركة مع شركات التواصل الاجتماعي العملاقة بشأن تحيز مزعوم ضد المحافظين.

ومن المقرر إجراء التصويت الأول في مجلس النواب اليوم، وفي وقت لاحق من الأسبوع الجاري في مجلس الشيوخ. وتجاهل النواب تهديدات ترامب إلى حد كبير ومضوا قدمًا في تمرير التشريع الذي تتم صياغته منذ شهور.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن هناك نوابًا داخل الحزب الجمهوري يضغطون من أجل الانحياز إلى ترامب بشأن هذه القضية.

وسيحتاج مجلسا الكونجرس، إلى تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين لصالح مشروع لقانون لإبطال استخدام الرئيس لحق النقض، الأمر الذي قد لا يزال ممكنًا.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر قبل ساعات من التصويت: "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد قانون تفويض الدفاع الوطني الضعيف للغاية، والذي ساستخدم حق النقض ضده".

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مصراوي Masrawy

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