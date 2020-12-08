لجنة حكام العرب تجتمع وتشيد بدعم رئيس الاتحاد العربي

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اطلعت على تعديلات القانون وتقارير البطولات خلال العام الماضي

عقدت لجنة الحكام العرب اجتماعها الثاني عن طريق "الزووم"، بحضور رئيس لجنة الحكام عضو اللجنة عبدالله العدوان، وعضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي عبدالمجيد جراد رئيساً للاجتماع، والدكتور عامر الطوقي وابراهيم النعمة والياس الطايع وخالد الحنطوبى.

وتم الاطلاع على جميع التعديلات للقانون من عضو لجنة الحكام الدولية عبدالمجيد جراد، وإضافته للقانون للطباعة بإشراف الحكم العالمي وعضو لجنة الاسيوية ابراهيم النعمة، إضافة إلى الاطلاع على جميع التقارير في البطولات العربية ومن أعضاء لجنة الحكام وتقييم الحكام المشاركين في البطولات التي أقيمت العام الماضي، وتم رفع بعض الاقتراحات للاتحاد العربي للكرة الطائرة.

وأكد "العدوان" أن هنالك دعماً متواصلاً من رئيس الاتحاد العربي الشيخ علي بن محمد آل خليفة، وأمين عام الاتحاد العربي جهاد الخلفان وفراس الحلواجي؛ لتوفير كل السبل للارتقاء بالحكم العربي سواء عن طريق إقامة الدورات في قانون اللعبة وصقل الحكام بكل ما هو جديد في قانون اللعبة، وآخرها إقامة دورة للحكام العرب عن طريق برنامج "الزووم".لجنة الحكام العرب رئيس الاتحاد العربي