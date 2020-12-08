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"ابن نادر" أول حاملي "بيرق المؤسس" في مهرجان الإبل

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الصفقات الكبيرة بين ملاك "المجاهيم" تسببت باستمرار تغيير النتائج

توّج فرحان بن محمد الدوسري الشهير بـ"ابن نادر"، كأول حامل لـ"بيرق المؤسس"، عن لون "المجاهيم" في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وتعتبر الأولى له في تاريخ منافساته على ذات الشوط. حيث حصل "ابن نادر" مالك منقية "النادرات" على المركز الثالث في النسخة الأولى، والمركز الثاني في النسختين الثانية والثالثة.

وتسببت الصفقات الكبيرة بين ملاك "المجاهيم" في استمرار تغيير النتائج على غرار ما حصل في فئة "كأس الملك"، فقد عزز "ابن نادر" منقيته قبل وأثناء منافسات هذه النسخة بشراء (40) فردية، من بينها أربع فرديات حصلن على المراكز من الأول إلى الرابع في شوط "دق المجاهيم".

وحصل على المركز الثاني محمد صالح العامري الشهير بـ"ابن مقرن"، وكان حامل اللقب في منافسات فئة "شلفا ولي العهد" لون "المجاهيم" في النسخة الماضية، في حين حققت فردياته هذه النسخة المراكز من الثاني إلى الرابع في شوط "جل المجاهيم".

وعزز "منقيته" قبل الدخول في منافسات "بيرق المؤسس" بعدد من "الفرديات" الحاصلة على مراكز متقدمة في منافسات هذه النسخة أبرزها الحاصلة على المركز الأول في شوط "المفاريد".

وفي المركز الثالث فاز الشيخ ذياب سيف آل نهيان في أول دخول له لمنافسات هذا الشوط، بعد أن كان الثاني في شوط "سيف الملك" النسخة الماضية. وحصل على المركز الرابع سليمان عبدالله بن سليم في أول مشاركة له بمنافسات الشوط.

وفي المركز الخامس سيف سعد الحمالي، والمركز السادس نايف فرحان الدوسري، والمركز السابع بندر محمد العتيبي، والمركز الثامن شويمي ظافر الدوسري، والمركز التاسع عماش هويشل الدوسري، وأخيرا في المركز العاشر طلال سليمان الغنيم.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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