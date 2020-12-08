صندوق الاستثمارات الروسي يعلن استعداده لإنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في أوكرانيا

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مصراوي Masrawy

روسيا - (أ ش أ)

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، استعداده لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا في أوكرانيا.

وذكر الصندوق، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن شركة "بيوليك" وهي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأدوية، قد نظمت إنتاج "اللقاح بشكله النهائي" على أراضي أوكرانيا، وأن القدرات الإنتاجية للشركة تفي بجميع المعايير الخاصة بـ "الممارسات التصنيعية الجيدة" (GMP) الخاصة بالمنتجات الطبية.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من إنتاج مركز "جاماليا" للأبحاث، أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.