أخبار عاجلة

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف -
نجاح أول حالة ولادة لسيدة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بكفر الشيخ -
"الحقيل" يلتقي المجالس البلدية في الطائف ويؤكد تطوير العمل في المرحلة القادمة -
تونس تسجِّل 1289 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة -
​ أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قرقاش: علاقات مجلس التعاون مع ركن أساسي لاستقرار المنطقة

Print
قرقاش: علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي لاستقرار المنطقة قرقاش: علاقات مجلس التعاون مع ركن أساسي لاستقرار المنطقة

مصراوي Masrawy

06:15 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الإمارات - (أ ش أ)

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أن علاقات مجلس التعاون مع ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، معربا عن تطلعه لقمة خليجية ناجحة.

وقال قرقاش، في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "تثمن الإمارات جهود الكويت والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

الأسبوع في 8 صور: المقاتلات السعودية تحتل السماء.. والحوت الأحدب يظهر في نيويورك

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر تسجِّل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها

"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها

شبكة عيون الإخبارية