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مصراوي Masrawy

الإمارات - (أ ش أ)

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أن علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، معربا عن تطلعه لقمة خليجية ناجحة.

وقال قرقاش، في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "تثمن الإمارات جهود الكويت والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".