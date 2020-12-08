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"يوم للجميع".. "سعود الطبية" تنظّم فعالية صحية توعوية إلكترونية

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"يوم للجميع".. "سعود الطبية" تنظّم فعالية صحية توعوية إلكترونية "يوم للجميع".. "سعود الطبية" تنظّم فعالية صحية توعوية إلكترونية
تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة

نظمت مدينة الملك سعود الطبية فعالية صحية توعوية إلكترونية تحت شعار: "يوم للجميع"، بمشاركة نخبة من الأطباء والأخصائيين.

وقالت رئيس قسم الفعاليات الصحية في إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بمدينة سعود عائشة الفيفي: إن فعالية "يوم للجميع" تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وأضافت "الفيفي" أن الفعاليات ستكون مستمرة حاليًّا "أون لاين" على منصة التيمز والبيرسكوب، قائلة: إن الهدف إثراء أفراد المجتمع بالمعلومات الصحية.

شارك بالفعالية: أخصائي الطب الطبيعي محمد التلمساني، أخصائي العلاج الطبيعي رفيف العتيبي، أخصائي اضطرابات التخاطب والبلع نورة الفريح، أخصائي العلاج الوظيفي، أخصائي الأطراف الصناعية محمد الجهني.

واستقبل المشاركون في نهاية الفعالية العديد من استفسارات ومداخلات المتابعين.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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