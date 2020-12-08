"العواد" يزور مركز التأهيل الشامل في جدة

★ ★ ★ ★ ★

استمع لشرح عن الخدمات المقدمة للنزلاء

زار رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، مركز التأهيل الشامل في محافظة جدة.

واطلع، خلال الزيارة، على أقسام ومرافق المركز واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة للنزلاء والتقى بعدد من مراجعي المركز وأهاليهم للوقوف على احتياجاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم ولذويهم والتحديات التي تواجههم.

وشدد "العواد" على أهمية مواصلة العمل لخدمة نزلاء المركز بوصفهم من أهم شرائح المجتمع التي يجب العناية بها وتقديم أفضل الخدمات لهم للوصول إلى تحقيق الرفاهية للإنسان على أرض المملكة في إطار رؤية 2030 التي نصت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز بيئة آمنة لهم حقوقياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً.

كما زار دار الملاحظة الاجتماعية بجدة وقف خلالها على أوضاع النزلاء في الدار وإجراءات التعامل مع قضاياهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى البرامج التأهيلية الموجهة لهم والأماكن المخصصة لإقامتهم، والخدمات المخصصة للتواصل مع ذويهم.

وأكد "العواد" أهمية تعزيز الجهود المبذولة فيما يتصل بالتعامل مع الأحداث الجانحين، ومواصلة سلسلة الإصلاحات المتحققة في هذا الجانب كان آخرها صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد