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شرطة الرياض تطيح بـ 4 سودانيين تورطوا بالسطو على حظائر المواشي

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شرطة الرياض تطيح بـ 4 سودانيين تورطوا بالسطو على حظائر المواشي شرطة الرياض تطيح بـ 4 سودانيين تورطوا بالسطو على حظائر المواشي
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ 4 سودانيين تورطوا بالسطو على حظائر المواشي

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية (في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو عل حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها، وسرقة (184) رأساً من الأغنام، تقدر قيمتها بحوالي (360,000) ريال،

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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