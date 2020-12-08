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مدير الصحة العالمية: كثير من الناس معرَّضين للخطر بسبب كورونا

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مدير الصحة العالمية: كثير من الناس معرَّضين للخطر بسبب كورونا مدير الصحة العالمية: كثير من الناس معرَّضين للخطر بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

04:06 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إن كثير من الناس معرَّضين للخطر وستُتاح لفيروس كورونا المستجد فرصة لمواصلة الانتشار.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "علينا أن نظل ملتزمين التزاماً كاملاً بتعزيز جميع تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية التي نعلم أنها فعَّالة واتباعها، ومن بينها اختبار جميع الحالات المشتبَه فيها، وعزل جميع الحالات المؤكَّدة، وتتبُّع المخالطين".

وتابع: "لن يكون لقاح كوفيد-19 حلاً سحرياً للوضع الذي نمر به جميعاً في الوقت الحالي – وهو وضع نجَم عن ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية، والحاجة إلى بذل جهود أكبر من جانب البلدان".

وأوضح المنظري أنه مع اقتراب موسم العطلات واستمرار انخفاض درجات الحرارة، يزداد خطر انتقال العدوى بسبب التساهل في الالتزام بالتباعد البدني واستخدام الكمامات وغيرهما من التدابير.

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مصراوي Masrawy

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