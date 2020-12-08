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"الرقابة" تنظم منتداها التاسع "افتراضيًّا"

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"الرقابة" تنظم منتداها التاسع "افتراضيًّا" "الرقابة" تنظم منتداها التاسع "افتراضيًّا"
بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص

تنظم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، غدًا، المنتدى السنوي التاسع "افتراضيًّا" تحت شعار الأمم المتحدة "التعافي بالنزاهة"، بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م.

ويناقش المنتدى الذي سيقام من الساعة 7.30 مساءً حتى الساعة 9.30 مساءً، عبر الرابط: http://nazaha.sa/9dec موضوعات تتعلق بأهمية النزاهة في المحافظة على المال العام، واستعراض مخاطر الفساد في القطاع الصحي من خلال التجارب الدولية، ودور رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية والمساءلة.

ويهدف المنتدى إلى توعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأهمية حماية النزاهة وبيان أخطار الفساد، وتسليط الضوء على أفضل التجارب المحلية والدولية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ويأتي هذا المنتدى انطلاقًا من مشاركة المملكة العربية المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمــرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية