"الثقافة" تواصل استقبال طلبات التسجيل في هاكاثون "حاضنة الأزياء"

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الوزارة تنظّم البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين

تواصل وزارة الثقافة استقبال طلبات التسجيل للراغبين في المشاركة بهاكاثون برنامج "حاضنة الأزياء" الافتراضي حتى 10 ديسمبر الجاري، وذلك عبر المنصة الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/fashion_incubation.

ويأتي الهاكاثون كواحد من مسارات برنامج "حاضنة الأزياء" الذي أطلقته وزارة الثقافة لدعم روّاد الأعمال والمواهب في قطاع الأزياء والقطاعات ذات العلاقة وتطوير منتجاتهم، وذلك عبر ثلاثة مسارات هي؛ إعادة تصميم الأزياء السعودية بشكل معاصر، وكيفية دمج الأدوات الرقمية مع الأدوات الواقعية لتحسين تجربة التسوق، وتحدي الاستدامة في الأزياء والذي يتضمن تحديين هما إعادة تدوير الأزياء، وتسهيل عملية الوصول إلى المواد والأقمشة لإنتاج نماذج أولية في المملكة.

وتنظم الوزارة برنامج "حاضنة الأزياء" بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاع العام ومن الشركات والمنصات والعلامات التجارية المتميزة في عالم الموضة والأزياء، والذين سيقدمون الدعم والتوجيه والمساندة للمواهب المشاركة في البرنامج لتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تساعدهم على تطوير مواهبهم ومنتجاتهم.

وتشمل قائمة الشركاء: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومجموعة شلهوب المتخصصة في البيع بالتجزئة، ولومار للثياب، ومتجر البيع بنظام التجزئة فيمي (femi9)، والعلامة التجارية ذات التأثير الاجتماعي للأزياء المعاد تدويرها آر كوليكتيف ((R-Collective.

ويعد برنامج "حاضنة الأزياء" الأول من نوعه في المملكة لدعم روّاد الأعمال والمواهب الفاعلة في القطاع، وتنظمه وزارة الثقافة بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف تنمية القدرات الثقافية ضمن مبادرة النهوض بريّادة الأعمال الثقافية، إلى جانب استقطاب المواهب وتحفيزها على الابتكار والتطور.وزارة الثقافة