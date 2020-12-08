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تفقد معمل الطب الشرعي.. رئيس جامعة سوهاج يتجول بكليتي الطب البشري والعلوم

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تفقد معمل الطب الشرعي.. رئيس جامعة سوهاج يتجول بكليتي الطب البشري والعلوم تفقد معمل الطب الشرعي.. رئيس جامعة سوهاج يتجول بكليتي الطب البشري والعلوم

مصراوي Masrawy

04:04 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أجرى الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي القديم، زار فيها عدد من المعامل وقاعات الدروس وغُرف الاجتماعات بكليتي الطب البشري والعلوم، للتعرف على سير العمل بها.

وخلال الجولة توجه رئيس الجامعة إلى معمل الأشعة السينية، وتعرف على كيفية تقديم خدمة فحص العينات للجهات الخارجية بمقابل مادي محدود، كما تفقد معمل الطب الشرعي الخاص بطلاب كلية الطب البشري.

واستمع "عزيز" إلى شرح على عدد من الجماجم كعينات تدريب عملي، عن كيفية تحديد أسباب الوفاة جنائيًا لعدد من القتلى بجرائم مختلفة.

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