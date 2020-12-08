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قاتل طفل القليوبية يعترف: "شافني مع واحدة قريبته وكان هيفضحني"

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قاتل طفل القليوبية يعترف: "شافني مع واحدة قريبته وكان هيفضحني" قاتل طفل القليوبية يعترف: "شافني مع واحدة قريبته وكان هيفضحني"

مصراوي Masrawy

03:51 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمر محمد العبودي، رئيس نيابة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل عمره 6 أعوام، بعدما شاهده الأخير مع فتاة قريبته بأرض زراعية.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أسرة القتيل، والتصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، مؤكدًا ارتباطه بعلاقة قرابة مع الطفل، وأن المجني عليه شاهده مع فتاة "قريبته" تربطهما علاقة عاطفية، ما دفعه للتفكير في التخلص منه خوفًا من افتضاح أمره.

وتابع المتهم: "اصطحبت الطفل إلى عشة من الخوص، مجاورة للأرض، وأجهزت عليه خنقًا مستخدمًا رباط بنطال الترنج الذي يرتديه الطفل حتى فارق الحياة، وألقيته بمكان العثور عليه".

كان مركز شبين القناطر، تلقى بلاغًا من بعض الأهالي بالعثور على جثة طفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية دائرة المركز.

وحددت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بالقليوبية المتهم، والذي تبين أنه عامل يبلغ من العمر 18 عامًا.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.

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