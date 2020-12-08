أخبار عاجلة

​ أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟ -
مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصحة العالمية تكشف شرطًا صعبًا بشأن لقاح فايزر

Print
الصحة العالمية تكشف شرطًا صعبًا بشأن لقاح فايزر الصحة العالمية تكشف شرطًا صعبًا بشأن لقاح فايزر

مصراوي Masrawy

03:34 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا يحتاج لدرجة حرارة "70-" لتخزينه، وهذا يتطلب معدات خاصة بذلك.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، اليوم الثلاثاء.

وأضاف برينان أن "كل اللقاحات تحتاج لدرجات بادرة في الحفظ حتى تكون فعالة، لكن معظم اللقاحات تكون في درجة حرارة -2 أو -8، أما لقاح فايزر يحتاج لدرجة حرارة -70".

وتابع: "ما نحتاجه حاليا سلسلة فائقة البرودة وأدوات بعينها للتعامل مع لقاح فايزر، ونعمل في هذا المجال، ولدينا التجربة والخبرة في التعامل مع هذه اللقاحات وعلى سبيل المثال لقاح إيبولا وهناك عمل دائر لتطوير العمل والأدوات، كما نقدم مساعدات فنية للدول لمساعدتهم، كما نقدم إرشادات تتعلق بالتوزيع والنشر".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

أستاذ فلسفة: نجيب محفوظ كان حالة مصرية خالصة تركت بصمتها في الثقافة العربية

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

وفد الإعلاميين الأفارقة يشيد بكنوز المتحف المصري بالتحرير (صور)

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

شبكة عيون الإخبارية