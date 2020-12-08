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رئيس شؤون الحرمين يبحث مع رئيس هيئة حقوق الإنسان العلاقة المشتركة

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رئيس شؤون الحرمين يبحث مع رئيس هيئة حقوق الإنسان العلاقة المشتركة رئيس شؤون الحرمين يبحث مع رئيس هيئة حقوق الإنسان العلاقة المشتركة
"العواد" يثمّن الجهود التي تضمن سلامة المعتمرين والزائرين

رئيس شؤون الحرمين يبحث مع رئيس هيئة حقوق الإنسان العلاقة المشتركة

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه اليوم؛ رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.

ونوه "السديس" إلى دور المملكة الريادي في هذا المجال، وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على رعاية الحقوق وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، سائلًا الله أن يبارك في جهود هيئة حقوق الإنسان.

من جانبه رحب الدكتور العواد بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الموضوعات ذات العلاقة المشتركة، مشيدًا بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين التي من شأنها رعاية حقوق القاصدين وتوفير بيئة تعبدية تضمن سلامة المعتمرين والزائرين.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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