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مدير "هدف" يؤكد على توجيه الدعم لبرامج التوطين والتدريب

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مدير "هدف" يؤكد على توجيه الدعم لبرامج التوطين والتدريب مدير "هدف" يؤكد على توجيه الدعم لبرامج التوطين والتدريب
خلال زيارته  فرع "الخدمات الأرضية" بالمدينة المنورة

مدير

زار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني وعدد من قيادات الصندوق اليوم، فرع الشركة للخدمات الأرضية بالمدينة المنورة.
والتقى خلال الزيارة عدداً من العاملين السعوديين في الشركة، ممن استفادوا من برامج الدعم التي يقدمها "هدف" لإحلال القوى الوطنية بدلاً عن العمالة الوافدة ورفع معدلات ونسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، لافتاً النظر إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاستماع للملاحظات والمقترحات لتطوير العمل وتعزيز الشراكة، من أجل تمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل، والمضي في هذا الاتجاه نحو تطوير المهارات والقدرات لتحقيق الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط القوى الوطنية.
وأكد الجعويني على دعم الصندوق لتوجه الشركة نحو التوطين وتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل المناسبة، وتعزيز الشراكة بما يخدم أبناء المنطقة وبناتها ويدعم نمو الشركة ويحقق لها استقرار الأداء وزيادة الإنتاجية، مبيناً أنه يجري العمل حالياً على إعادة صياغة بعض البرامج والمبادرات والخدمات، من أجل تحسين وتطوير المخرجات وتعميم الاستفادة لجميع العملاء والمستفيدين من الأفراد والمنشآت.
الجدير ذكره أن نسبة التوطين في الشركة في الوقت الحالي 73% وتستهدف في نهاية عام 2021 لرفعها إلى 90%.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية