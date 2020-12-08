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"الدواء الأمريكية": بيانات كفاءة لقاح فايزر استوفت المعايير.. نعتقد أنه سيمنع الإصابة بكورونا

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"الدواء الأمريكية": بيانات كفاءة لقاح فايزر استوفت المعايير.. نعتقد أنه سيمنع الإصابة بكورونا "الدواء الأمريكية": بيانات كفاءة لقاح فايزر استوفت المعايير.. نعتقد أنه سيمنع الإصابة بكورونا
بريطانيا أصبحت اليوم أول دولة في العالم تبدأ استخدامه على أن يتاح في 50 مستشفى في البداية

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم أن بيانات كفاءة لقاح فايزر استوفت المعايير، موضحةً أنها نعتقد أن لقاح فايزر سيمنع الإصابة بكورونا لمن هم فوق الـ16 عاماً.

يُذكر أنه وقبل أيام قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إنها ستتحرك بسرعة للبت في لقاح شركة "فايزر" الأمريكية، الذي تطوره مع شركة "بيونتك" الألمانية، لمواجهة .


وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها أن الحالة الوبائية تفرض علينا ترخيص اللقاح بسرعة، متوقعة تطعيم 20 مليون شخص ضد كورونا خلال الشهر الجاري.

ومنحت البريطانية، عملاق الأدوية في العالم شركة "فايزر" الأمريكية، حصانةً ضد أي ملاحقة قضائية قد تتعرض لها على خلفية لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تطوره مع شركة "بيونتك" الألمانية.

وأصبحت بريطانيا، الثلاثاء، أول دولة في العالم تبدأ استخدام لقاح كوفيد-19، الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك على أن يتاح اللقاح في 50 مستشفى في البداية.

وقررت الهيئة الوطنية للصحة منح الأولوية في التحصين باللقاح لمن تزيد أعمارهم على 80 عاما، والعاملين في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية والعاملين في دور رعاية كبار السن والمقيمين فيها.هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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