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"بيبعوها تقطيع".. سقوط عصابة سرقة السيارات في الدقهلية

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"بيبعوها تقطيع".. سقوط عصابة سرقة السيارات في الدقهلية "بيبعوها تقطيع".. سقوط عصابة سرقة السيارات في الدقهلية

مصراوي Masrawy

03:14 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب-علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" وتفكيكها وبيعها كقطع غيار.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية - مُقيمين بدائرة مركزي شرطة بيلا والحامول بكفرالشيخ ) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دائرة مركزي شرطة (دكرنس، طلخا ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 5 جرائم سرقة سيارات بذات الأسلوب وفك أجزاء تلك السيارات وطمس معالمها (رقمي الشاسية والموتور ) وبيعها كقطع غيار.

وتم بإرشادهم ضبط جميع السيارات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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