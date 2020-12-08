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قرار جديد من وزير التعليم بشأن إلحاق المعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي

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قرار جديد من وزير التعليم بشأن إلحاق المعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي قرار جديد من وزير التعليم بشأن إلحاق المعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي

مصراوي Masrawy

03:23 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إلحاق المعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي (من كانوا غير مُدرجين) للبرنامج الرقمي لتغيير المسمى الوظيفى من وظائف (معلم / أخصائي) على منصة المُعلم للتدريب عن بُعد، بالإضافة لمعلمي التعليم الفني المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي على برامج التعليم الفني.

وبحسب بيان صحفي: جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، بتطوير أداء كافة الجهات الحكومية، وبناءًا على خطة الدولة للتحول الرقمي بالجهاز الإداري.

جاء ذلك بعد إشادة كثير من معلمى التعليم العام المستهدفين كمرحلة أولى لتغيير المسمى الوظيفى بسهولة التعامل مع منصة المعلم سواء في حجز البرنامج الرقمى لتغيير المسمى الوظيفى مرورًا بإجراء التدريب Online وتيسير الحجز للاختبار بفروع الأكاديمية.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على أهمية تحويل كافة البرامج التدريبية لتغيير المسمى الوظيفى لمعلمى التعليم الفني والتي يتم اعتمادها من الأكاديمية إلى النظام الرقمي تيسيرًا على السادة أعضاء هيئة التعليم وحرصًا على مصالحهم، وأكد على أهمية إضافة معلمي التعليم الفني للاستفادة من منصة المُعلم للتدريب عن بُعد.

وأوضح الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن الأكاديمية تسعى إلى تلبية كافة احتياجات المعلمين من التنمية المهنية المستدامة أو الاستحقاقات التي يمر بها النظام الوظيفى للمعلمين مع تطوير حقائب القيادة الإشرافية لتواكب أحدث التقنيات التدريبية لإبراز أهم العناصر القيادية التي يتم ترشيحها لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل إدارة تعليمية أو موجه فنى، حيث أن الاكاديمية بصدد تطوير تلك الحقائب الإلكترونية على منصة المعلم لتحويل نظام التقييم بها إلى نظام ممارسات فعلية.

كما أوضح مدير الادارة العامة للمعلومات بالأكاديمية المهندس رضوان شعبان، أن الإدارة تقوم بالتطوير المستمر لنظام منصة المُعلم للتدريب عن بُعد لسهولة التعامل معها من كافة أعضاء هيئة التعليم، وأنه يقوم حاليًا أعضاء الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية الذين قاموا بإنشاء المنصة بعمل تطويرات دائمة في المنصة من حيث التصميم والبرمجة ورفع كفاءة السيرفرات لاستيعاب الكثير من المعلمين من بينهم معلمي التعليم الفني وإضافة عدد كبير من البرامج التدريبية.​

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