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أسامة الأزهري: 40 تيارًا متطرفًا أفرزه فكر حسن البنا

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أسامة الأزهري: 40 تيارًا متطرفًا أفرزه فكر حسن البنا أسامة الأزهري: 40 تيارًا متطرفًا أفرزه فكر حسن البنا

مصراوي Masrawy

03:19 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، اليوم الثلاثاء، على هامش الندوة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت عنوان "دور الدين فى مكافحة الإرهاب والتطرف والفساد وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن".

حضر اللقاء الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأهدى الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، درع جامعة بنها للدكتور أسامة الأزهري تقديرًا لدوره في محاربة الفكر المتطرف، وجرى التوجه لقاعة "تحيا " بكلية العلاج الطبيعي لبدء الندوة بحضور عدد من عمداء الكليات بالجامعة وطلاب الكليات المختلفة.

وقال الدكتور أسامة الأزهري، إن هناك سلسلة من التيارات والأفكار المتطرفة ظهرت خلال الفترة السابقة منذ انطلاق فكر حسن البنا التكفيري، حتى وصل إجمالي هذه التيارات المتطرفة إلى 40 تيارًا، موضحًا أن هذه التيارات كلها تشترك في 7 مصطلحات هدامة، وتولد منها ما يزيد عن 35 فكرة تبنتها هذه التيارات التكفيرية.

وأضاف الأزهري، خلال الندوة، أنه تلقى العديد من الدعوات لتقديم مثل تلك الندوات بالجامعات المختلفة، إلا أنه فضل أن تكون البداية من جامعة بنها، تقديرًا لمكانتها وحبه لمدينة بنها التي كان لها أثرًا طيبًا في نفس النبي محمد "صلى الله عليه وسلم"، وفي نفسه هو أيضًا.

واختتم حديثه، بأن التيارات المتطرفة تبنت التفكير بأن الوطن ما هو إلا حفنة من التراب لا قيمة له، وأن الوطن مقابل الأمة، وهذه كلمة مغلوطة فالوطن عبارة عن شعب له تاريخ وحضارات ومئات من العلماء والقادة والمفكرين.

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