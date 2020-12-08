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الكويت تسجل 301 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الكويت تسجل 301 إصابة جديدة بـ"كورونا" الكويت تسجل 301 إصابة جديدة بـ"كورونا"
3 وفيات ترفع الإجمالي إلى 900 حالة

الكويت تسجل 301 إصابة جديدة بـ

سجّلت الكويت 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 144.900 في حين تم تسجيل ثلاث وَفَيَات، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 900 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 83 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3362 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 297 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140،638 حالة.

الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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