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بعد فشل الطرق العادية: تركيب وصلة وريدية لمريض فشل كلوي بالدقهلية

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بعد فشل الطرق العادية: تركيب وصلة وريدية لمريض فشل كلوي بالدقهلية بعد فشل الطرق العادية: تركيب وصلة وريدية لمريض فشل كلوي بالدقهلية

مصراوي Masrawy

03:06 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام في تركيب وصلة وريدية شريانية لمريض يبلغ من العمر 57 عامًا يعاني من الفشل الكلوي.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الذين يحتاجون لهذه التقنية هم مرضى الفشل الكلوي الذين انتهت بهم السبل لغسيل الكلى بالطرق العادية؛ عن طريق وضع الوصلة في الوريد باليد والذراع، وكذلك المرضى الذين يتلقون الغسيل عن طريق القسطرة.

وقدم مكي الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور حسام رشدى، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، والدكتور تامر سعيد اخصائى الجراحة ومدير العمليات، والدكتور محمد أشرف اخصائى التخدير والأطقم المعاونة من التمريض.

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