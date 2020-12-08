محافظ دمياط توجه بتنظيم عملية صرف معاشات "تكافل وكرامة"

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتنظيم عملية صرف المعاشات التي تجري من خلال مكاتب البريد، والحد من ازدحام المواطنين على تلك المنافذ، مع مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid-19".

وأكدت المحافظ على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد، مشددة على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين وكبار السن ومتحدي الإعاقة.

كما وجهت بوضع خطة محددة لتلافي حدوث أية مشكلات، والاستعداد لصرف معاشات "تكافل وكرامة"، منتصف ديسمبر الجاري.