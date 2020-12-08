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الخارجية الأمريكية تشطب السودان من "اللائحة السوداء للحرية الدينية"

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الخارجية الأمريكية تشطب السودان من "اللائحة السوداء للحرية الدينية" الخارجية الأمريكية تشطب السودان من "اللائحة السوداء للحرية الدينية"

مصراوي Masrawy

02:54 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية بسبب الإصلاحات التي اتخذها في مجال الحريات الدينية وتعديل القوانين.

ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تم شطب اسم كل من السودان وجمهورية أوزبكستان من القائمة، بسبب "التقدم الكبير والملموس الذي اتخذته حكومة كل من البلدين خلال العام المنصرم".

وأضاف البيان أن "الإصلاحات الشجاعة التي اتخذتها السودانية في إصلاح القوانين والممارسات الفعلية يصلحان نموذجا تستهدي به دول أخرى".

من جهة أخرى، أضافت الخارجية الأمريكية نيجيريا إلى القائمة السوداء للحرية الدينية، بما يمهد الطريق لعقوبات محتملة إذا لم تحسن سجلها.

وصنف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الصين وإيران وباكستان والسعودية، على أنها "دول تشكل قلقا خاصا" بشأن الحرية الدينية.

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