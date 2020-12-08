شركة إندونيسية: لقاح سينوفاك الصيني فعال بنسبة 97%

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جاكرتا- (د ب أ):

تشير البيانات الأولية لمرحلة متقدمة من تجربة لقاح كورونا الذي طورته شركة سينوفاك بيوتك الصينية في إندونيسيا إلى أنه فعال بنسبة 97%، حسبما قالت الشركة الإندونيسية التي من المقرر أن تنتج اللقاح، الثلاثاء.

واستنادا إلى "البيانات الأولية، بعد شهر واحد من (التجربة)، يمكننا القول إن فعاليته تصل إلى 97%"، حسبما قال إيوان سيتياوان، المتحدث باسم شركة بيو فارما لصناعة اللقاحات المملوكة للدولة في إندونيسيا، في مؤتمر صحفي.

ومع ذلك، حذر المتحدث من أن الاستجابة المناعية التي ينتجها اللقاح لا تترجم بالضرورة إلى الحماية من فيروس كورونا.

وقال سيتياوان: "سوف نكتشف ذلك في يناير".

ووفقا للمتحدث باسم سينوفاك في بكين، فإن الشركة لم تحصل بعد على بيانات فعالة عن اللقاح. وأفاد موقع جيميان الصيني على الإنترنت بأنه من المتوقع أن تؤدي التجارب في البرازيل إلى مثل هذه البيانات.

ومن المتوقع أن تبدأ بيو فارما في إنتاج جرعات اللقاح في أوائل العام المقبل، انتظارا لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وتسلمت إندونيسيا يوم الأحد بالفعل 1.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك من الصين، والتي تريد السماح باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ اعتمادا على النتائج.