ميزات قوية تمهد الطريق لأداء قوي شامل.. هاتف HUAWEI Mate40 Pro متوفر بالمملكة

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ملك الأداء الفائق للجيل الخامس مع تصوير فيديوهات استثنائية وتصميم Space Ring المبدع

أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة عن توفر أحدث هواتفها الذكية الرائدة في السوق المحلية، وهو HUAWEI Mate40 Pro الذي يتمتع بميزات قوية تمهد الطريق لأداء قوي شامل. ويمتلك هاتف HUAWEI Mate40 Pro، الذي يُطلق عليه لقب ملك الأداء الفائق لشبكة الجيل الخامس 5G، نظام الكاميرا السينمائية فائقة الوضوح Ultra Vision Cine لتصوير الفيديو السينمائي وتصميم Space Ring المبدع الذي يجعله متميزاً عن الآخرين. كل هذه الأشياء مجتمعة تجعل HUAWEI Mate40 Pro هاتفاً ذكياً يجب البحث عنه، دعنا نلقي نظرة أقرب.

معالج 5G SoC بحجم 5 نانومتر الأوّل في العالم

تحظى سلسلة Mate Huawei بالتقدير بسبب تركيزها على الأداء، ويواصل HUAWEI Mate40 Pro السير على نفس النهج مع مجموعة شرائح Kirin 9000 5G الجديدة كلياً. تعد SoC المبتكرة أول مجموعة شرائح 5 نانومتر في العالم تقدم أداءً مذهلاً وكفاءة في استهلاك الطاقة وميزات اتصال لا مثيل لها. يأتي مودم G5 متكامل لتحسين كفاءة الطاقة ويضم أكثر من 15.3 مليار ترانزستور، مما يجعله الأكثر كثافة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يأتي أيضاً مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G78 ذات 24 نواة لرسوميات محسنة وأداء معالجة قوي يمهد الطريق لمزيد من الألعاب الغامرة. كل هذا يتصدره وحدة المعالجة العصبية NPU المحسّنة مع نواتين كبيرتين جديدتين ونواة صغيرة تزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

تصميم Space Ring المبدع

يتبع هاتف HUAWEI Mate40 Pro مسار جماليات التصميم عالية التقنية التي حددتها التكرارات السابقة بمساعدة عناصر التصميم الفريدة. أحد الجوانب الرئيسية لذلك هو تصميمه الجديد المذهل Space Ring. يحتوي هذا التصميم المستقبلي على عدسات الكاميرا المثبتة في الحلقة الخارجية التي تحيط بفراغ رمزي لتلك اللمسة الفاصلة بين الطبقات. يأتي هاتف HUAWEI Mate40 Pro بألوان فريدة من الأسود والفضي Mystic Silver. وحصل الهاتف على تصنيف IP68 أيضاً لمقاومة الماء والغبار.

تواصل روح التصميم هذه التقدم إلى الأمام، حيث يتميز الهاتف بشاشة HUAWEI Horizon منحنية بزاوية 88 درجة فريدة من نوعها من حيث التصميم وغامرة من حيث التجربة البصرية. وتعمل الشاشة أيضاً بشكل جيد بفضل معدل التحديث الذي يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز للحصول على تجربة أكثر سلاسة بشكل عام. يمكن للمستخدمين أيضاً الاختيار بين استخدام أزرار الصوت المادية أو الافتراضية. ويمكن أيضاً استخدام أزرار الصوت الافتراضية كأزرار لوحة تحكم افتراضية في الألعاب أو للتصوير في تطبيق الكاميرا.

نظام الكاميرا السينمائية فائقة الوضوح Ultra Vision Cine

يأخذ هاتف HUAWEI Mate40 Pro خطوات كبيرة عندما يتعلق الأمر بتصوير الفيديو، والذي أصبح ممكناً بشكل أساسي من خلال نظام الكاميرا السينمائية فائقة الوضوح Ultra Vision Cine الجديد. زودت إعدادات الكاميرا بكاميرا عريضة فائقة الاستشعار 50 ميجابكسل، وكاميرا سينمائية ذات زاوية تصوير عريضة جداً بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتو بيريسكوب (للتقريب) بدقة 12 ميجابكسل والتي تدعم التقريب البصري x5، والتقريب الهجين x 10 والتقريب الرقمي x 50، ومستشعر ليزر للتركيز التلقائي السريع. وبفضل هذه الإعدادات، يمكن للمستخدمين التصوير في الوقت الحقيقي بتقنية HDR مع تمكين XD Fusion HDR Video افتراضياً للحصول على تفاصيل أفضل في المناطق المظلمة والمشرقة. كما يتضمن أيضاً تثبيتاً مدمجاً للصورة بالذكاء الاصطناعي يدعم Steady Shot، وهو حل تثبيت قوي يقلل من التمويه أو الاهتزاز أثناء تسجيل مقاطع الفيديو عند التنقل. كما تتضمن إعدادات الكاميرا أيضاً Tracking Shot، والذي يستخدم خوارزميات متقدمة لقص اللقطات من الكاميرا ذات الزاوية العريضة جداً وتحديد الموضوعات المختلفة في الإطار. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار موضوعهم الرئيسي، والذي سيضمن HUAWEI Mate 40 Pro أنه دائماً في المقدمة وفي المنتصف. وتلبي إعدادات الكاميرا أيضاً بشكل كبير احتياجات منشئ المحتوى الرقمي اليوم، مع ميزة Story Creator التي نوفر ستة قوالب مع مجموعات مخصصة من اللقطات للمساعدة في تصوير قصصهم بلمسة سينمائية، مع إمكانية إضافة الموسيقى الخلفية والفلاتر وعلامات الحقوق الفكرية وأكثر.

ومع ظهور محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والفيديو، قررت هواوي أن تلائم هاتف HUAWEI Mate40 Pro بكاميرات أمامية قوية. هذا الإعداد، الذي يستخدم كاميرا سيلفي فائقة الرؤية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا مستشعر العمق ثلاثية الأبعاد، بدقة K4. ويدعم هذا الإعداد أيضاً صور سيلفي بطيئة الحركة بسرعة 240 إطاراً في الثانية.

شاحن هواوي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge

تشتهر هواوي بميزات البطارية والقدرة على التحمل، ويحافظ HUAWEI Mate40 Pro على هذا الجانب أيضاً. يمكن إعادة شحن الهاتف في الوضعين السلكي واللاسلكي، بسرعات قصوى. وأصبح ذلك ممكناً مع شاحن هواوي السلكي فائق السرعة HUAWEI Wired SuperCharge بقدرة 66 واط، وشاحن هواوي اللاسلكي فائق السرعة HUAWEI Wireless SuperCharge بقدرة 50 وات. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين أن يطمئنوا إلى أنهم لن يضطروا إلى إعادة الشحن كثيراً، بفضل البطارية بقدرة 4400 مللي أمبير التي توفر أيضاً عمر بطارية G5 طويل الأمد.

تفاعل ذكي مبتكر

يأتي هاتف HUAWEI Mate40 Pro مع بعض الأساليب الجديدة والمبتكرة للمستخدمين للتفاعل مع هواتفهم الذكية. أحد الجوانب الرئيسية لهذا هى ميزة التحكم الذكي بالإيماءات Smart Gesture Control الجديدة حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع هواتفهم دون الحاجة إلى لمسها جسدياً. يتضمن ذلك تحريك اليد لإيقاظ الهاتف، والتلويح باليد للتمرير، والضغط على الهواء للرد على المكالمات وحتى عناصر التحكم في الوسائط. ويمكن للمستخدمين أيضاً الاستمتاع بميزةEyes on Display الجديدة التي تكتشف متى ينظر المستخدم إلى الشاشة. وبمجرد اكتشاف المستخدم، سيتم تشغيل الرسوم المتحركة EOD، وسيتم خفض مستوى صوت نغمة الرنين وسيتم تعطيل السكون التلقائي. تتضمن ميزات التفاعل أيضاً خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen collaboration باستخدام قوة النظام البيئي لهواوي 1 + 8 + N، للحصول على طريقة أكثر ذكاءً للمستخدمين لتشغيل أجهزة متعددة في وقت واحد. ويمكن للمستخدمين أيضاً تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات نشطة متزامنة في نوافذ يمكن تغيير حجمها باستخدام خاصية العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration مع نافذة إضافية كجزء من ميزة النوافذ المتعددة Multi-Window التي تجمع بشكل أكبر بين تجربة الهاتف الذكي والكمبيوتر الشخصي.

الخصوصية والأمان

فيما يتعلق بالخصوصية والأمان، يضمن HUAWEI Mate40 Pro للمستخدمين أعلى درجات الأمان. يتم تحقيق ذلك من خلال نظام التشغيل CC EAL5 + Trusted Execution Environment، وهو أعلى مستوى شهادة للنواة التجارية للأمان التجاري. بالإضافة إلى ذلك، توفر واجهة المستخدم EMUI 11 ميزات للخصوصية جديدة أيضاً. على سبيل المثال، عند نقل الصور، يمكن للمستخدمين بسهولة مسح البيانات الشخصية الحساسة مثل الموقع والوقت وتفاصيل الجهاز من الملف قبل إرساله. كما تم جعل فتح قفل الهاتف آمناً، مع المصادقة المزدوجة البيومترية التي تستخدم D Face Unlock3 ومسح بصمات الأصابع على الشاشة.

ويأتي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مزوداً بمنظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة (HMS)، التي توفر للمستخدمين تجربة هاتف أكثر ذكاءً وثراءً وملاءمة. ويأتي الهاتف مزوداً بـمتجر تطبيقات HUAWEI AppGallery، منصة التطبيقات الرسمية للعلامة التجارية، وأداة البحث Petal Search، وهي منصة بحث مع إمكانية الوصول إلى أكثر من مليون تطبيق وMap Petal وHuawei Docs المثبتة مسبقاً.

يتميز هاتف HUAWEI Mate40 Pro ببعض ميزات الأداء القوية لشبكات الجيل الخامس ونظام كاميرا قوي لتصوير الفيديوهات وتصميم مذهل يجعله خياراً رائعاً للمستخدمين الباحثين عن الأفضل من هواتفهم الذكية. وسواءً تعلق الأمر بالأداء طوال اليوم أو اللعب أو حتى القيام بتصوير فيديو كامل، سيلبي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro تطلعاتك.

السعر والتوافر

أصبح هاتف HUAWEI Mate40 Pro متوفرا الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 4،099 ريال مع هدايا قيمة تشمل مزايا عضوية هواوي لكبار الشخصيات VIP (تشمل مساحة تخزين 50GB لمدة سنة على سحابة هواوي، 3 أشهر مجانية في HUAWEI Video، 6 أشهر مجانية في HUAWEI Music)، وزيارة واحدة من راحة مقدمة من سماسكو، رصيد بقيمة 100 ريال مقدم من تطبيق طلبات وسنة اشتراك بتطبيق Starzplay (العرض سارٍ حتى 15 ديسمبر). يمكنك الشراء من متجر "هواوي" الرسمي في الرياض بارك ومتجر "هواوي" الإلكتروني، بالإضافة إلى العديد من تجار التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية

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HUAWEI Mate40 Pro - HUAWEI Store (KSA)

HUAWEI Mate40 Pro – متجر هواوي السعودية

شركة هواوي تك HUAWEI Mate40 Pro