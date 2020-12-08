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"لا تعبر عن الواقع".. تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا بمصر

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"لا تعبر عن الواقع".. تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا بمصر "لا تعبر عن الواقع".. تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا بمصر

مصراوي Masrawy

02:50 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تسجلها وزارة الصحة المصرية "لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات بالبلاد".

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، اليوم الثلاثاء.

وأضاف برينان، أنَّ "عدد من الدول تستخدم استراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، وعلى سبيل المثال فالحكومة المصرية قررت أن تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة، وبالتالي فمن المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون اختبارات (PCR)".

وتابع: "العدد الرسمي للإصابات مجرد تقدير فقط، وبالتالي ففي هذه السياقات نرى أن هذه الأرقام لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات، ولكن لكي نفهم أكثر نبحث في مؤشرات أخرى تشمل عدد حالات الوفاة وقدرات المستشفيات والأشخاص داخل غرف العناية المركزة... الأرقام الرسمية أقل من الحقيقية لكننا نتابع المؤشرات الأخرى للنظر في الاستجابة للتصدي للجائحة".

وأوضح أن هناك زيادة في عدد الحالات في ، ونبحث مع المسؤولين الصحيين في هذه الاتجاهات عن كثب لمساعدتنا في تقديم المشورة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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