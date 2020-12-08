ريهام سعيد توجه رسالة لجمهورها بعد أزمة "صيد الثعالب"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وجهت الفنانة ريهام سعيد، رسالة لجمهورها بعد الهجوم عليها مؤخرًا بسبب حلقة "صيد الحيوانات"، والتي تسببت في تحويلها للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام، وذلك من خلال صفحتها على انستجرام.

وقالت ريهام: "على أد ما زعلت إني اتهاجمت واتجرحت كتير فرحت أوي أن ناس كتير بقت رحيمة بالحيوانات، أنا بعتذر على أي مشهد في إساءة لأي حد وخصوصا الناس المهتمة بالرفق بالحيوان".

وأضافت: "بعتذر إني تسببت في أي أذى لأي حد فيكوا لكن لازم تكونوا متأكدين إني اشتغلت واجتهدت وتعبت لمدة 18 سنة وأكيد مش محتاجة أي شهرة ولا مشاهدة، الهدف الوحيد هو تقديم محتوى محترم صادق ومفيد، وكنت عايزة أسلط الضوء على مهمة الصيد اللي موجودة في كل أنحاء العالم بمميزاتها وعيوبها.. حبيت أقدم الحقيقة وأزود معلومة جديدة هي دي نيتي بس. "

وتابعت: "أي اتهامات أنا هارد عليها الحلقة الجاية لكن المهم دلوقتي إن محدش يزعل مني لان أكيد كل إلى اتقال ده مش حقيقة.. أنا عايزة أعيش في سلام وكفاية مشاكل.. نفسي اللي بيهاجموا وعمرهم ما اتفرجوا على البرنامج يبتدوا يتابعوا يمكن تشوفوا أد إيه بنتعب وأد إيه حريصين إن إحنا نقدم أحسن حاجة".

وانهت رسالتها قائلة: "أنا آسفة مرة تانية والمرة اللي جاية هاحط في الاعتبار إن ساعات الحقيقة ممكن تجرح، وعد مش هانغلط تاني".​