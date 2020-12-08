بعد زيادة الإصابات.. الصحة العالمية تعلن موقفها من غلق الأنشطة والمطارات

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إن المنظمة لا تتوقع عودة إجراءات الغلق للأنشطة الاقتصادية وتقييد حركة السفر بشكل عام، رغم زيادة عدد الإصابات مؤخرًا.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المنظري: "لا نتوقع عودة إجراءات الغلق، لأن الإجراءات التي قامت بها الدول من حيث إغلاق منافذ الدخول وإنهاء التجمعات كانت بعد دراسة سرعة انتشار المرض وجود تجمع لعدد أكبر من الأشخاص، وبالتالي قامت الدول بهذه الإجراءات لكي تجهز أنظمتها الصحية للتعامل مع الحالات".

وتابع: "معظم الدول حاليا لديها الخبرة للتعامل مع المرض، وأنظمتها الصحية تمكنت من المرور بالكثير من التجارب رغم التحديات الحالية، كما تمكنت الأنظمة الصحية من تعزيز ثقافة ووعي المجتمع".

وتوقع أن تتخذ الدول إجراءات مماثلة لما حدث في الموجة الأولى للفيروس، لكنها ذات حدة أقل تماشيا مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الالتزام بالحفاظ على الأرواح.