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هل وصلنا إلى ذروة كورونا بالموجة الثانية؟.. الصحة العالمية ترد

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هل وصلنا إلى ذروة كورونا بالموجة الثانية؟.. الصحة العالمية ترد هل وصلنا إلى ذروة كورونا بالموجة الثانية؟.. الصحة العالمية ترد

مصراوي Masrawy

02:34 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إنه لا يمكن القول إن دول الإقليم وصلت إلى ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ولا نزال نلاحظ ارتفاع عدد الحالات اليومية المسجلة.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المنظري: "هناك تفاوت في عدد الحالات اليومية في عدد من الدول بالإقليم، فبعض الدول لا تزال تشهد ارتفاعا يوميا في عدد الحالات المسجلة، كما بدأنا نلاحظ انخفاضا في عدد الحالات المسجلة في دول أخرى، وبالتالي لم نصل للذروة".

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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