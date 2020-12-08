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حملة اليوم الواحد.. تحرير 4472 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

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حملة اليوم الواحد.. تحرير 4472 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة حملة اليوم الواحد.. تحرير 4472 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

مصراوي Masrawy

02:30 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4472 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها2015 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 209 مخالفات السير بدون تراخيص، 63 مخالفة شروط التراخيص، 18 مخالفة موقف عشوائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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