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أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع وفد "السياحة والآثار" فتح متحف للمخطوطات النادرة
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:23 صباحاً
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:08 صباحاً
مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية"
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الأحد 13 ديسمبر 2020 12:06 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
الغزاة يستعدّون لاقتحام المسرح والغناء أمام المحققين غداً الساعة التاسعةوالنصف مساءً بتوقيت السعودية
فيديو
Mbc مصر
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 02:44 مساءً
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