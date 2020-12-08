"النادر" يشعل منافسات المجاهيم ويخطف الأول في بريق المؤسس

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المهرجان شهد إشعال المنافسة وحراكًا اقتصاديًا كبيرًا

خطفت منقية رجل الأعمال فرحان النادر المركز الأول في شوط بيرق المؤسس لفئة المجاهيم .

وأعلنت لجنة التحكيم النهائية قبل قليل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة نتائج شوط بيرق المؤسس لفئة المجاهيم

وجاء في المركز الأول فرحان بن محمد النادر الودعاني الدوسري، الذي شهد رجوعه هذا العام لمنافسات المهرجان إشعال المنافسة وحراكًا اقتصاديًا كبيرًا ساهم في رفع سعر الإبل المجاهيم، حيث أبرم هذا العام لأجل خطف الأول صفقات مليونية في شراء فرديات المجاهيم قدرت بأكثر من 50 مليونًا .مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل