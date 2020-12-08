ضبط 6 متهمين بالسطو المسلح على تاجري ذهب بطريق بنها الحر

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، غموض واقعة السطو المسلح على تاجري ذهب بالطريق الحر في قليوب، والاستيلاء على كيلو وربع ذهب.

وتبين أن عامل بالصاغة وشقيقة تزعما تشكيلًا عصابيًا تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية في القاهرة لسرقة ما بحوزتهم من مصوغات ذهبية تحت تهديد الأسلحة النارية، وألقي القبض على 6 من أفراد التشكيل وجاري ملاحقة 3 آخرين.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من "حمدي.س.ع" 49 عامًا، صائغ ومقيم ميت غمر دقهلية، بأنه حال استقلاله السيارة رفقة "عبدالواحد.ا" 43 عامًا صائغ، أثناء توجههم لمحل سكنهما عقب عودتهما من منطقة الصاغة بالقاهرة، وأثناء سيرهما بطريق شبرا بنها الحر قبل بوابات تحصيل الرسوم، في اتجاه بنها دائرة مركز قليوب، فوجئا بسيارة حمراء اللون يستقلها 3 أشخاص، أشهر أحدهم سلاح ناري "بندقية خرطوش" صوبهما، وأجبروهما على التوقف واستولوا على كمية من المصوغات الذهبية تزن حوالي 1.185 كيلو جرام ومبلغ مالي 20 ألف جنيه.

بإخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين هم "جون.ع.ح" 31 عامًا، عامل بالصاغة، مقيم الزاوية الحمراء القاهرة، و"محمود.س.م"، وشهرته "حمادة أوزعة" 40 عامًا، مقيم منشية عبدالمنعم رياض شبرا الخيمة، نشأت.ع.ح" 32 عامًا، عامل بالصاغة، ومقيم الخصوص شقيق الأول، و" طه.س.م"، وشهرته "طه أوزعة" 27 عامًا، عاطل، ومقيم شبرا الخيمة، "شقيق الثاني - هارب، و"أحمد.ع.س"، وشهرته "أحمد أوزعة" 30 عامًا، سائق توك توك ومقيم شبرا الخيمة، نجل شقيق الثاني "هارب"، و"هشام.ص.ا"، وشهرته "هشام الحداد" 45 عامًا، عاطل، ومقيم شبرا الخيمة، و"مصطفى.س.ا" 41 عامًا، عاطل، ومقيم الوحدة العربية شبرا الخيمة، و"محمد.ع.م"، وشهرته "محمد الأبيض" 40 عامًا، عاطل، ومقيم شبرا الخيمة، و"عماد.س.م"، وشهرته "عماد أوزعة" 43 عامًا، سائق، ومقيم منشية عبدالمنعم رياض – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، شقيق الثاني "هارب"

جرى ضبط المتهمين عدا الرابع والخامس والتاسع، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها وارتكابهم للواقع.