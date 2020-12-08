أخبار عاجلة

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات -
نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل -
"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟ -
مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية" -
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع

Print
ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع
في عدد من المناطق.. لمخالفتها لنظام المراعي والغابات

ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع

ضبطت الجهات الأمنية في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، وعسير، وجازان وتبوك (37) مواطنًا و (32) مقيمًا، (8) من الجنسية السودانية و(7) من الجنسية المصرية و(6) من الجنسية الهندية و(4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية البنغلاديشية و(5) مقيمين من الجنسيات الفلبينية واللبنانية والسورية والفلسطينية والباكستانية بحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع محمل على ( 188 ) شاحنة.

ويعدّ ذلك مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي محمد الشويرخ: إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ "الشويرخ" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله

"الصحة": لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا بإذن الله

"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات

"مها آل سعود" تكشف مميزات واستخدامات الواقع المعزز في صيانة الطائرات

نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل

نتائج المرحلة الأخيرة من الجولة الرابعة في "باها حائل تويوتا الدولي 2020".. هنا التفاصيل

"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها

"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها

شبكة عيون الإخبارية