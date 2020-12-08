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علاقة عاطفية تنتهي بجريمة قتل.. لغز العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور بالقليوبية

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علاقة عاطفية تنتهي بجريمة قتل.. لغز العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور بالقليوبية علاقة عاطفية تنتهي بجريمة قتل.. لغز العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور بالقليوبية

مصراوي Masrawy

01:42 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب-علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور؛ وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خوفا من فضح علاقته مع فتاة قريبة المجني عليه.

تلقى مركز شبين القناطر بلاغا من بعض الأهالي بوجود جثة لطفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية دائرة المركز ووجود جثة الطفل يوسف، 6 سنوات طالب، مقيم بذات العزبة، مُلقاة داخل إحدي الغرف يرتدي كامل ملابس وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي في القليوبيه عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة 18 سنة، عامل - مقيم دائرة المركز.

واعترف المتهم وقرر بقرابته للطفل وارتباطه بعلاقة عاطفية بفتاة من أقارب المجني عليه، 14سنة، طالبة.

وبتاريخ ارتكاب الواقعة وأثناء تقابله معها بقطعة أرض زراعية فوجئ بقدومه ومشاهدتهما مما دفعه إلى التفكير في التخلص منه خشية قيامه بالإفصاح لأهليته عن ذلك وافتضاح أمره وعلى إثر ذلك قام باقتياده إلى عشة من الخوص مجاورة للأرض وأجهز عليه خنقاً مستخدماً رباط بنطال الترننج الذي كان يرتديه الطفل حتى فارق الحياة وقام بإلقائه بمكان العثور.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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