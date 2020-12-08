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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

عقدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الوبينار العلمي للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا؛ لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة.

ترأس الوبينار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بحضور أعضاء اللجنة العلمية، وقيادات وزارة الصحة وعدد من الأطباء بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وقال "حسني" إنه تم تحديث بروتوكول علاج كورونا 4 مرات منذ ظهور أول إصابة بكورونا في مصر منتصف فبراير الماضي؛ ليواكب كافة التطورات التى طرأت على العلاج عالميا للحالات المصابة بكورونا.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية إلى أن الوصع الوبائي لكورونا في مصر "تحت السيطرة".