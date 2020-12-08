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الصحة: بروتوكول علاج أعراض كورونا نجح بنسبة 93%

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الصحة: بروتوكول علاج أعراض كورونا نجح بنسبة 93% الصحة: بروتوكول علاج أعراض كورونا نجح بنسبة 93%

مصراوي Masrawy

01:12 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن نسبة نجاح البروتوكولات المصرية في علاج المصابين تجاوزت 93%.

جاء ذلك خلال كلمته بالوبينار العلمي للجنة العلمية لمكافحة ؛ لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح حسني أنه تم تطبيق البروتوكول العلاجي الجديد المحدث في نسخته الرابعة بمستشفيات العزل لعلاج المصابين بالفيروس، كما تضمن عددا من الإرشادات للعزل المنزلي.

وشدد رئيس اللجنة العلمية على أنه لا يوجد بروتوكول علاجي ناجح بنسبة 100%.

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