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أول تعليق من جامعة سيناء على وفاة الطالب يوسف فياض.. والتعليم العالي ترد

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أول تعليق من جامعة سيناء على وفاة الطالب يوسف فياض.. والتعليم العالي ترد أول تعليق من جامعة سيناء على وفاة الطالب يوسف فياض.. والتعليم العالي ترد

مصراوي Masrawy

12:50 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، إن الجامعة ستكشف الحقيقة الكاملة بخصوص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء مضمونها وفاة الطالب يوسف فياض، خلال الساعات الماضية بفيروس كورونا بعد إجباره على أداء الامتحان بالكمامة بعد رفض منحه إجازة، وذلك من خلال بيان صحفي رسمي، بصدد إعداده وبه كل التفاصيل.

وأعلن طلاب جامعة سيناء، بأحد الجروبات الخاصة بالطلاب بمواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة يوسف محمد طالب بكلية العلاج الطبيعي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الطلاب، إن الطالب"يوسف"، كتب "يوسف"، قبل يوم من الامتحان على المجموعة الخاصة بالدفعة، أنه يعاني من أعراض ، وتساءل حول إمكانية تأجيل امتحانه ليوم وموعد آخر، وتداول الطلاب المحادثة عبر جروب الواتس آب بين الطالب وعميدة الكلية، ورد العميدة عليه قائلة: لا يوجد أعذار طالما لم تؤكد إيجابية مسحة فيروس كورونا، وطالبته بارتداء ماسك الوجه والحضور إلى الامتحان.

فيما كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي، عن أن الوزارة حتى الآن لا تعلم شيئا عن الواقعة الخاصة بالطالب يوسف فياض ووفاته بعد إصابته بفيروس كورونا وإجباره على حضور الامتحانات، ولا يمكن الاعتماد على المعلومات المتداولة على الفيسبوك.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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