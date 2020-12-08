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أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء بالدرجات

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أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء بالدرجات أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء بالدرجات

مصراوي Masrawy

12:17 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، سيكون مائلا للدفء نهاراً باردا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مع ظهور الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء لمصراوي، اليوم، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا دافئا نهاراً باردا ليلا، مع سقوط أمطارا خفيفة على بعض المناطق، ورياح معتدلة وظهور الشبورة المائية صباحا.

وأشاروا إلى أن الطقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع نشاط الرياح المعتدلة، بالإضافة إلى أن شمال الصعيد دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً مع وجود رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا، كما يشهد جنوب الصعيد، طقسا حارا نهاراً شديد البرودة ليلاً ورياح معتدلة.

وقال خبراء هيئة الأرصاد إن بعض المناطق من دمياط ومطروح والسلوم تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%.

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تبلغ 21 درجة، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 22، وتبلغ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26، وعلى شمال الصعيد 23 وعلى جنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

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